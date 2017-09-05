Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0251 RUR   0.0294 GBR   2.2 TRY   0.4962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.96 Brent   50.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 31° Завтра 24° 32° 7 Сен 21° 31° 8 Сен 18° 27°

Дальнее зарубежье 05.09.2017 16:48

Трамп подтверждает готовность увеличить поставки новейшего вооружения Японии и Южной Корее

Президент США Дональд Трамп подтвердил во вторник, что готов существенно увеличить поставки вооружения Японии и Южной Корее.

"Я разрешаю существенно увеличить количество высокотехнологичного вооружения, продаваемого Японии и Южной Корее", - написал он в "Твиттере".

Такое заявление прозвучало на фоне обострения обстановки вокруг КНДР: в воскресенье Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.

Как сообщалось, в Сеуле подчеркивают, что готовы изучить возможность покупки дополнительного американского вооружения, но при этом конкретных планов подобных закупок пока не составляли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АЗИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, ПОСТАВКА


Похожие новости


Политика Трампа по безопасности в Азии будет схожа с позициями его предшественников - Мэттис Глава Пентагона выступил против «милитаризации» территориальных споров в Азии США выступают за развитие демократии и соблюдение прав человека в Китае и других странах АТР - Керри США не намерены отказываться от усиления присутствия своих военных в Азии, заявляет глава Пентагона Обама отправился в турне по азиатским странам Глава Пентагона на следующей неделе посетит Китай и Японию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]