Глава МИД Турции прибыл в Баку для участия во встрече с коллегами из Азербайджана и Грузии

Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу прибыл во вторник с визитом в Баку для участия в трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«М.Чавушоглу прибыл с визитом в Баку. В среду он примет участие в трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции», - отметил собеседник агентства.

Ф.Исазаде