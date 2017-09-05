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Внешняя политика 05.09.2017 16:50

Глава МИД Турции прибыл в Баку для участия во встрече с коллегами из Азербайджана и Грузии

Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу прибыл во вторник с визитом в Баку для участия в трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«М.Чавушоглу прибыл с визитом в Баку. В среду он примет участие в трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции», - отметил собеседник агентства.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]