Президенты Киргизии и Узбекистана подписали соглашение о делимитации более 80% госграницы

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник в Бишкеке подписали договор о делимитации участка государственной границы протяженностью более 1 тыс. 170 км.
Ш.Мирзиеев в ходе двусторонней встречи в расширенном составе не исключил, что в ходе предстоящего визита А.Атамбаева в Ташкент будут описаны оставшиеся участки государственной границы Киргизии и Узбекистана.
"А.Атамбаев выразил надежду, что входе своего визита в Ташкент удастся описать оставшиеся участки. Там осталось совсем ничего", - сказал президент Узбекистана.
Подписанный президентами договор подразумевает делимитацию 85% киргизско-узбекской госграницы, что составляет 1 тыс. 170,53 км. Оставшиеся 217 км общей границы, включающие в себя 36 участков, остаются неопределенными.
В минувший понедельник специальный представитель правительства Киргизии по приграничным вопросам Курбанбай Искандаров заявил, что, решение по оставшимся 15% несогласованным участкам между Киргизией и Узбекистаном ожидается в ближайшее время. "По всем спорным участкам подготовлены два-три решения", - сказал он.
Президент Узбекистана Ш.Мирзиеев прибыл во вторник в Бишкек с двухдневным государственным визитом. Это первый визит такого уровня за последние 17 лет и первый визит Ш.Мирзиеева в киргизскую столицу с момента избрания главой государства.
Во вторник прошли встречи президентов двух стран в узком и расширенном составах. В состав узбекской делегации вошли представители парламента, руководители четырех граничащих с Киргизией областей Узбекистана, а также бизнесмены. В среду в Бишкеке запланирована встреча Ш.Мирзиеева с премьер-министром Киргизии Сапаром Исаковым.
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