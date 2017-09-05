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СНГ 05.09.2017 20:05

Президенты Киргизии и Узбекистана подписали соглашение о делимитации более 80% госграницы

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник в Бишкеке подписали договор о делимитации участка государственной границы протяженностью более 1 тыс. 170 км.

Ш.Мирзиеев в ходе двусторонней встречи в расширенном составе не исключил, что в ходе предстоящего визита А.Атамбаева в Ташкент будут описаны оставшиеся участки государственной границы Киргизии и Узбекистана.

"А.Атамбаев выразил надежду, что входе своего визита в Ташкент удастся описать оставшиеся участки. Там осталось совсем ничего", - сказал президент Узбекистана.

Подписанный президентами договор подразумевает делимитацию 85% киргизско-узбекской госграницы, что составляет 1 тыс. 170,53 км. Оставшиеся 217 км общей границы, включающие в себя 36 участков, остаются неопределенными.

В минувший понедельник специальный представитель правительства Киргизии по приграничным вопросам Курбанбай Искандаров заявил, что, решение по оставшимся 15% несогласованным участкам между Киргизией и Узбекистаном ожидается в ближайшее время. "По всем спорным участкам подготовлены два-три решения", - сказал он.

Президент Узбекистана Ш.Мирзиеев прибыл во вторник в Бишкек с двухдневным государственным визитом. Это первый визит такого уровня за последние 17 лет и первый визит Ш.Мирзиеева в киргизскую столицу с момента избрания главой государства.

Во вторник прошли встречи президентов двух стран в узком и расширенном составах. В состав узбекской делегации вошли представители парламента, руководители четырех граничащих с Киргизией областей Узбекистана, а также бизнесмены. В среду в Бишкеке запланирована встреча Ш.Мирзиеева с премьер-министром Киргизии Сапаром Исаковым.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, ГРАНИЦА, ДЕЛИМИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]