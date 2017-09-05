Суд Франции обязал таблоид выплатить 100 тыс. евро за публикацию снимков топлес Кейт Миддлтон

Французский таблоид "Клозер", согласно постановлению суда, обязан выплатить 100 тыс. евро за публикацию фотографий полуобнаженной герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон в 2012 году в качестве компенсации морального ущерба, сообщает во вторник радиостанция RTL.
Суд также признал виновными редактора и владельца издания в том, что они нарушили право четы на частную жизнь. Таким образом, каждый из них выплатит штраф в размере 45 тыс. евро.
Защита британской королевской семьи требовала от "Клозер" выплату в размере 1,5 млн евро.
Слушания по делу прошли в мае во французском городе Нантер.
По обвинению в нарушении права на частную жизнь перед судом предстали сотрудники изданий "Клозер" и "Прованс" Лоранс Пио и Марк Обюртен, ответственные за публикации фотографий, а также фотографы Сириль Моро, Валери Сюо и Доминик Жаковидес, которые, предположительно, эти снимки сделали.
Несмотря на то, что фотографы отрицают свою причастность к скандальной съемке, в ходе разбирательств было установлено, что они действительно находились неподалеку от места отдыха представителей королевской семьи Британии.
Аналогичные обвинения были выдвинуты против генерального директора крупнейшего в Италии издательства Mondadori Group и председателя совета директоров французского подразделения группы, куда входит "Клозер", Эрнесто Маури.
Фотографии герцогини Кембриджской Кейт, принимавшей солнечные ванные без верхней части купальника, в сентябре 2012 года, помимо "Клозер" и "Прованс", опубликовали итальянский таблоид "Ки", ирландская газета "Дейли стар", а также ее шведское и датское подразделения.
Снимки были сделаны во время отдыха пары в шато виконта Линли Дэвида Армстронга-Джонса, сына сестры британской королевы принцессы Маргарет.
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