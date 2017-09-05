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ТЭК 05.09.2017 17:37

SOCAR незначительно увеличила в январе-августе экспорт нефти из порта Супса, в августе экспорт не осуществляла

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-августе 2017 года из порта Супса экспортировала 1 млн 579,673 тыс. тонн азербайджанской нефти, транспортированной по нефтепроводу Баку-Супса, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

Как сообщалось ранее, в январе-августе 2016 года SOCAR экспортировала из порта Супса 1 млн 578,922 тыс. тонн нефти. Таким образом, за январь-август 2017 года отгрузка нефти SOCAR из порта Супса увеличилась на 0,05%.

При этом в августе 2017 года компания отгрузку нефти из порта Супса не производила.

В 2016 году SOCAR экспортировала из порта Супса 2 млн 383,854 тыс. тонн нефти.

Нефтепровод Баку-Супса введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года. Протяженность нефтепровода составляет 837 км, диаметр - 530 мм. Трубопровод пропускной способностью 7,5 млн тонн нефти в год был построен в рамках контракта на разработку месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СУПСА, ОТГРУЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]