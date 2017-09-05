Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Лянкяранского района 3 млн манатов на замену кровельных покрытий и капитальный ремонт фасадов 20 многоквартирных домов в Лянкяране.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник, сообщает официальный сайт главы государства.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Р.Бабаев