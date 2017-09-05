Киносборы в Северной Америке в праздничный уикенд оказались худшими с 1998 года

Доходы кинотеатров в Северной Америке в прошедшие выходные, длившиеся четыре дня из-за празднования Дня труда, стали худшими для праздничного уикенда с 1998 года, не сумев преодолеть отметку в $100 млн, по данным Boxofficemojo.com.
Кроме того, впервые за 25 лет в День труда, знаменующий конец летнего киносезона, не состоялось ни одной громкой премьеры.
Лидером американского кинопроката третью неделю подряд стала криминальная комедия с Сэмюэлем Ли Джексоном и Райаном Рейнольдсом "Телохранитель киллера", заработавшая $13,3 млн. Всего фильм, снятый за $30 млн, собрал в американском прокате $58 млн.
На втором месте, как и неделю назад, оказался хоррор "Проклятие Аннабель: Зарождение зла" ($9,3 млн). Третье место занял детектив "Ветреная река" с Джереми Реннером и Элизабет Олсен ($7,9 млн).
По прогнозам экспертов, совокупные киносборы минувшим летом оказались меньше $4 млрд впервые с 2006 года.
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