SOCAR увеличила в январе-августе отгрузку нефти из терминала Джейхан на 0,2%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в январе-августе 2017 года из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 11 млн 400,551 тыс. тонн азербайджанской нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе SOCAR.
Как сообщалось, в январе-августе 2016 года SOCAR из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 11 млн 379,588 тыс. тонн азербайджанской нефти. Таким образом, объем отгрузки за январь-август 2017 года увеличился на 0,2%.
В августе компания отгрузила из терминала в Джейхане 1 млн 733,484 тыс. тонн азербайджанской нефти.
По данным SOCAR, в августе нефть сорта Brent продавалась на мировых рынках в среднем по цене $51,64 за баррель (в июле - $48,56), сорта Urals - $51 за баррель (в июле - $47,92 за баррель), сорта BTC FOB Ceyhan - $53,05 за баррель (в июле - $49,34 за баррель).
В 2016 году из нефтяного терминала Джейхан SOCAR отгрузила 16 млн 784,975 тыс. тонн азербайджанской нефти.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане 443 км, в Грузии - 249 км, в Турции - 1076 км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); CIECO (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).
А.Азизов
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