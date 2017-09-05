Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на продолжение строительства Спортивно-олимпийского комплекса в Лянкяране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Министерству молодежи и спорта республики 3 млн манатов на продолжение строительства Спортивно-олимпийского комплекса в Лянкяране.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник, сообщает официальный сайт главы государства.
Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.
Р.Бабаев
Алиев и Чавушоглу обсудили вопросы азербайджано-турецкого сотрудничества
Главы оборонных ведомств Азербайджана и Польши обсудили сотрудничество в ВТС
Встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции служит укреплению сотрудничества в регионе – Алиев
Веб-сайт банковского омбудсмена заработал в Азербайджане
Торгпредства Азербайджана за рубежом будут иметь самостоятельный аппарат – указ президента
Фьючерсы на апельсиновый сок резко дорожают из-за угрозы урагана во Флориде
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Могерини призвала Кишинев продолжать начатые проевропейские реформы и разъяснять их преимущества гражданам страны
Киносборы в Северной Америке в праздничный уикенд оказались худшими с 1998 года
Президенты Киргизии и Узбекистана подписали соглашение о делимитации более 80% госграницы
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Крупнейшая международная экологическая акция пройдет в Баку
Министерство сельского хозяйства официально поддерживает «Caspian American Forum Baku – 2017»
Министерство сельского хозяйства официально поддерживает «Caspian American Forum Baku – 2017»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»