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АПК 05.09.2017 17:57

Фьючерсы на апельсиновый сок резко дорожают из-за угрозы урагана во Флориде

Контракты на замороженный концентрат апельсинового сока с поставкой в ноябре на бирже ICE Futures подорожали во вторник более чем на 6%, до $1,4470 за фунт ($3,18 за 1 кг), свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры опасаются угрозы урагана во Флориде, занимающей второе место в мире после Бразилии по производству апельсинов.

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ирма" достиг пятой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, сообщил Национальный центр предупреждения ураганов США. Скорость ветра превысила 175 миль в час (78,2 м/с).

Губернатор Флориды Рик Скотт объявил на территории штата режим чрезвычайной ситуации. "Во Флориде мы всегда готовимся к худшему и надеемся на лучшее, и так как точное направление движения Ирмы на данный момент неизвестно, мы не можем не готовиться к нему", - говорится в заявлении Р.Скотта.

Вместе с тем апельсиновый сок все еще намного дешевле, чем в ноябре прошлого года, когда цена достигала рекордных $2,35 за фунт. Эксперты прогнозируют восстановление поставок апельсинов и сока из Бразилии в текущем году, августовские данные указывали на хорошее состояние бразильского урожая.

Бразилия, как ожидается, увеличит производство свежих апельсинов в этом сельхозгоду до 471 млн 90-фунтовых ящиков (40,8 кг) с 352 млн ящиков годом ранее. Показатель будет максимальным за пять лет.

Флорида в следующем сельхозгоду, начинающемся 1 октября, может собрать 75,5 млн ящиков апельсинов, прогнозировала на прошлой неделе авторитетный отраслевой эксперт Элизабет Стегер. По оценкам Минсельхоза США, каждый ящик позволяет изготовить в среднем 1,42 галлона (почти 5,4 л) замороженного концентрата апельсинового сока.

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Тэги: США, АПЕЛЬСИНЫ, СОК, ФЬЮЧЕРСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]