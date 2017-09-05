Глава МИД ФРГ выступил за усиление санкций против КНДР

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что ограничительные меры в отношении Северной Кореи должны быть усилены, сообщают во вторник германские СМИ.
Как заявил министр на заседании Бундестага, в санкционный список необходимо внести еще несколько компаний и физических лиц, связанных с КНДР.
При этом З.Габриэль высказался против предоставления иммигрантам из Северной Кореи права на трудовую деятельность на территории стран ЕС.
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