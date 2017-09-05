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Внутренняя политика 05.09.2017 18:18

Президент Алиев распорядился о сокращении штата Госслужбы по инспекции труда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно указу, подписанному во вторник, штат сотрудников центрального аппарата (включая центральную лабораторию) Госслужбы по инспекции труда (ГСИТ) Минтруда сокращен с 57 до 55 человек, штат региональных отделений службы - с 308 до 260 человек.

Р.Бабаев

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Тэги: ВЕДОМСТВО, ШТАТ, СОКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]