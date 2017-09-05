Президент Алиев распорядился о сокращении штата Госслужбы по инспекции труда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно указу, подписанному во вторник, штат сотрудников центрального аппарата (включая центральную лабораторию) Госслужбы по инспекции труда (ГСИТ) Минтруда сокращен с 57 до 55 человек, штат региональных отделений службы - с 308 до 260 человек.

Р.Бабаев