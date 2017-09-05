Торгпредства Азербайджана за рубежом будут иметь самостоятельный аппарат – указ президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании аппаратов в торговых представительствах страны в посольствах и представительствах за рубежом.

Соответствующий указ И.Алиева опубликован во вторник на сайте главы государства.

Согласно указу, торгпредства и их аппарат будут входить в структуру министерства экономики Азербайджана. Штат аппарата торгпредств будет определяться Минэкономики по согласованию с Минфином.

Полномочия назначения на должность сотрудников аппаратов торгпредств относятся к Минэкономики.

Согласно указу, кабинет министров в месячный срок должен подготовить законопроект об освобождении зарплаты сотрудников торговых представительств и их аппаратов от уплаты подоходного налога. Кроме этого, в аналогичные сроки должны быть подготовлены предложения по обеспечению их и членов их семей служебными паспортами.

Кабмин в двухмесячный срок должен также подготовить проект поправок в законодательство для наделения сотрудников торговых представительств и их аппаратов статусом госслужащих.

А.Азизов