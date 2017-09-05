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Бизнес и законодательство 05.09.2017 18:42

Торгпредства Азербайджана за рубежом будут иметь самостоятельный аппарат – указ президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о создании аппаратов в торговых представительствах страны в посольствах и представительствах за рубежом.

Соответствующий указ И.Алиева опубликован во вторник на сайте главы государства.

Согласно указу, торгпредства и их аппарат будут входить в структуру министерства экономики Азербайджана. Штат аппарата торгпредств будет определяться Минэкономики по согласованию с Минфином.

Полномочия назначения на должность сотрудников аппаратов торгпредств относятся к Минэкономики.

Согласно указу, кабинет министров в месячный срок должен подготовить законопроект об освобождении зарплаты сотрудников торговых представительств и их аппаратов от уплаты подоходного налога. Кроме этого, в аналогичные сроки должны быть подготовлены предложения по обеспечению их и членов их семей служебными паспортами.

Кабмин в двухмесячный срок должен также подготовить проект поправок в законодательство для наделения сотрудников торговых представительств и их аппаратов статусом госслужащих.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ТОРГПРЕДСТВА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]