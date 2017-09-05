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Спорт 05.09.2017 20:59

Баскетбольная команда "Хьюстон Рокетс" продана за рекордную для НБА сумму в $2,2 млрд

Техасский миллиардер Тилман Фертитта достиг соглашения о приобретении команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон Рокетс" у прежнего владельца Лесли Александера, сообщает газета Houston Chronicle.

Сумма сделки не называется, однако, по данным источников, команда была оценена в $2,2 млрд - это новый исторический рекорд для НБА. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда бывший глава Microsoft Стив Балмер приобрел "Лос-Анджелес Клипперс" за $2 млрд.

Л.Александер владеет "Хьюстон Рокетс" с 1993 года, когда он приобрел команду за $85 млн. Последний раз она становилась чемпионом НБА в 1995 году.

Т.Фертитта является председателем правления и генеральным директором компании Landrys Inc., одной из крупнейших в мире корпораций, управляющих ресторанами, отелями, казино и иными заведениями.

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Тэги: БАСКЕТБОЛ, КОМАНДА, ПРОДАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]