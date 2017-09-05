Техасский миллиардер Тилман Фертитта достиг соглашения о приобретении команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон Рокетс" у прежнего владельца Лесли Александера, сообщает газета Houston Chronicle.
Сумма сделки не называется, однако, по данным источников, команда была оценена в $2,2 млрд - это новый исторический рекорд для НБА. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда бывший глава Microsoft Стив Балмер приобрел "Лос-Анджелес Клипперс" за $2 млрд.
Л.Александер владеет "Хьюстон Рокетс" с 1993 года, когда он приобрел команду за $85 млн. Последний раз она становилась чемпионом НБА в 1995 году.
Т.Фертитта является председателем правления и генеральным директором компании Landrys Inc., одной из крупнейших в мире корпораций, управляющих ресторанами, отелями, казино и иными заведениями.
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