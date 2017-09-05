Шойгу доложил Путину о завершении операции по деблокированию от террористов сирийского Дейр-эз-Зора - Песков

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о завершении операции по деблокированию сирийского Дейр-эз-Зора от террористов, сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Совсем недавно, буквально в течение последнего часа, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту и главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по деблокированию Дейр-эз-Зора", - сказал Д.Песков журналистам.

По словам Д.Пескова, в настоящий момент "зоны прорыва сирийских военных расширяются и ведутся уличные бои в Дейр-эз-Зоре".

"Это очень важная стратегическая победа", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.