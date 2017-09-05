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Дальнее зарубежье 05.09.2017 19:06

Шойгу доложил Путину о завершении операции по деблокированию от террористов сирийского Дейр-эз-Зора - Песков

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о завершении операции по деблокированию сирийского Дейр-эз-Зора от террористов, сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Совсем недавно, буквально в течение последнего часа, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту и главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по деблокированию Дейр-эз-Зора", - сказал Д.Песков журналистам.

По словам Д.Пескова, в настоящий момент "зоны прорыва сирийских военных расширяются и ведутся уличные бои в Дейр-эз-Зоре".

"Это очень важная стратегическая победа", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШОЙГУ, ПУТИН, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]