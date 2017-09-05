Лавров заявил Тиллерсону о намерении РФ использовать судебные процедуры применительно к действиям США в отношении дипсобственности - МИД

Глава МИД РФ Сергей Лавров привлек внимание госсекретаря США Рекса Тиллерсона к заявлению президента РФ Владимира Путина о намерении Москвы задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям Вашингтона в отношении дипсобственности, сообщают на Смоленской площади.

"При обсуждении положения в двусторонних отношениях С.Лавров указал на то, что захват американскими властями российской дипломатической собственности в США является грубейшим нарушением международно-правовых норм. Министр привлек внимание госсекретаря к заявлению В.Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне о намерении нашей страны задействовать судебные процедуры применительно к противоправным действиям Вашингтона", - сообщает сайт МИД