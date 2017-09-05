Порошенко изложит на Генассамблее ООН позицию Украины по вводу миротворцев в Донбасс

Украинский президент Петр Порошенко в рамках работы Генассамблеи ООН 20 сентября будет поднимать вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе, сообщил представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
"Порошенко будет выступать в Генассамблее, есть смысл изложить наше видение. Дело не в том, нравится это России или нет, мы имеем право на собственные убеждения, мы их будем продвигать, и в рамках Генассамблеи также. Президент Украины будет выступать 20 сентября, в СБ ООН будет специальное заседание, посвященное миротворчеству. Думаю, это будет еще один повод сказать о нашем видении роли ООН на Донбассе", - сказал В.Ельченко в комментарии украинской службе "Радио Свобода".
По его словам, это очень сложный вопрос. "До момента, пока этот конфликт не будет заморожен, то есть прекратятся боевые действия, думаю, ни одна страна не позволит себе отправить своих миротворцев, которые бы действовали в условиях активных боевых действий", - предполагает дипломат.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
"Эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях... решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
В МИД Украины приняли во внимание заявление президента РФ о возможности размещения миротворцев ООН на Донбассе, заявив, что развертывание миротворческой операции ООН может способствовать восстановлению мира и безопасности на востоке Украины.
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