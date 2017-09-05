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Дальнее зарубежье 05.09.2017 19:13

Лавров заявил Тиллерсону, что РФ решительно против эскалации военной напряженности после ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во вторник обменялся оценками ситуации на Корейском полуострове в контексте новых ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"С.В.Лавров решительно высказался против эскалации военной напряженности в Северо-Восточной Азии. Он отметил, что выбор должен быть сделан в пользу политико-дипломатического инструментария для поиска мирных путей урегулирования. Призвал не поддаваться эмоциям и сохранять сдержанность", - говорится в сообщении.

"В связи с сообщением Р.Тиллерсона о внесении в Совет Безопасности ООН американского проекта резолюции с осуждением шагов КНДР российский министр подчеркнул, что Россия готова его рассмотреть исходя из изложенной выше позиции. При этом в реакции международного сообщества должна найти отражение мысль об отсутствии военного решения проблемы. С.В.Лавров также высказался в пользу привлечения добрых услуг Генерального секретаря ООН по поиску развязок", - сообщили на Смоленской площади.

Телефонный разговор состоялся по американской инициативе.

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Тэги: РОССИЯ, США, МИД, КОРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]