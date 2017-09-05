Лавров заявил Тиллерсону, что РФ решительно против эскалации военной напряженности после ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во вторник обменялся оценками ситуации на Корейском полуострове в контексте новых ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"С.В.Лавров решительно высказался против эскалации военной напряженности в Северо-Восточной Азии. Он отметил, что выбор должен быть сделан в пользу политико-дипломатического инструментария для поиска мирных путей урегулирования. Призвал не поддаваться эмоциям и сохранять сдержанность", - говорится в сообщении.
"В связи с сообщением Р.Тиллерсона о внесении в Совет Безопасности ООН американского проекта резолюции с осуждением шагов КНДР российский министр подчеркнул, что Россия готова его рассмотреть исходя из изложенной выше позиции. При этом в реакции международного сообщества должна найти отражение мысль об отсутствии военного решения проблемы. С.В.Лавров также высказался в пользу привлечения добрых услуг Генерального секретаря ООН по поиску развязок", - сообщили на Смоленской площади.
Телефонный разговор состоялся по американской инициативе.
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