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Финансы 05.09.2017 19:20

Веб-сайт банковского омбудсмена заработал в Азербайджане

Веб-сайт банковского омбудсмена заработал в Азербайджане, говорится в сообщении Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

«Сайт можно посетить, пройдя по ссылке www.bankombudsman.az», - говорится в сообщении.

Сайт позволяет в электронной форме обратиться к омбудсмену по проблемам, возникающим между банками и их клиентами.

«Омбудсмен в настоящее время уже рассматривает вопросы по 19 банкам», - сказано в сообщении. Кроме того, АБА ведет переговоры и с другими банками страны для подписания декларации о сотрудничестве с омбудсменом.

Как сообщалось ранее, основной задачей омбудсмена, который будет работать при ассоциации, является содействие в решении споров между банками и их клиентами без участия суда и укрепление доверия к банковской системе.

Банковский омбудсмен будет выступать посредником в устранении сложностей, касающихся погашения кредитов и возврата вкладов. На первом этапе омбудсмен будет рассматривать финансовые споры на сумму до $2 тыс. или 3 тыс. манатов.

Ассоциация банков Азербайджана, учрежденная в 1990 году, объединяет 30 банков, две небанковские кредитные организации и процессинговый центр Azericard.

А.Ахундов

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Тэги: БАНКИ, ОМБУДСМЕН, САЙТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]