Главы оборонных ведомств Азербайджана и Польши обсудили сотрудничество в ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в военно-технической сфере.
"В рамках визита в Польшу, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 5 сентября встретился со своим коллегой Антони Мацеревичем. В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.
Касаясь военно-политическую обстановку, сложившуюся на региональном и международном уровне, "стороны подчеркнули важность обеспечения стабильности, как в регионе, так и в мире", особо отметив при этом, что "тесное сотрудничество внесет вклад в безопасность и развитие наших стран".
А.Азизов
Fitch ожидает повышения рейтингов МБА
Веб-сайт банковского омбудсмена заработал в Азербайджане
Торгпредства Азербайджана за рубежом будут иметь самостоятельный аппарат – указ президента
Баскетбольная команда "Хьюстон Рокетс" продана за рекордную для НБА сумму в $2,2 млрд
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на продолжение строительства Спортивно-олимпийского комплекса в Лянкяране
Лесные пожары на северо-западе Азербайджана взяты под контроль - МЧС
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Порошенко изложит на Генассамблее ООН позицию Украины по вводу миротворцев в Донбасс
Лавров заявил Тиллерсону о намерении РФ использовать судебные процедуры применительно к действиям США в отношении дипсобственности - МИД
Истребители Бельгии приступили к охране воздушного пространства стран Балтии
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Крупнейшая международная экологическая акция пройдет в Баку
Министерство сельского хозяйства официально поддерживает «Caspian American Forum Baku – 2017»
Министерство сельского хозяйства официально поддерживает «Caspian American Forum Baku – 2017»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»