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Внешняя политика 05.09.2017 19:54

Главы оборонных ведомств Азербайджана и Польши обсудили сотрудничество в ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в военно-технической сфере.

"В рамках визита в Польшу, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 5 сентября встретился со своим коллегой Антони Мацеревичем. В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.
Касаясь военно-политическую обстановку, сложившуюся на региональном и международном уровне, "стороны подчеркнули важность обеспечения стабильности, как в регионе, так и в мире", особо отметив при этом, что "тесное сотрудничество внесет вклад в безопасность и развитие наших стран".

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, ВТС, ПЛАНЫ


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