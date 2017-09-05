Алиев и Чавушоглу обсудили вопросы азербайджано-турецкого сотрудничества

Сотрудничество Баку, Анкары и Тбилиси в трехстороннем формате позволяет достичь успеха в политической, экономической сферах, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
И.Алиев во вторник принял в Баку главу МИД Турции Мовлуда Чавушоглу.
"И.Алиев подчеркнул, что главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии на встрече в Баку (6 сентября - ИФ) обсудят широкий круг вопросов. Президент отметил, что сотрудничество в таком формате позволило достичь положительных результатов в сферах политики, экономики, энергетики и транспорта", - отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.
И.Алиев подчеркнул, что проекты, реализуемые с участием трех стран, представляют важное значение и для региона. "Данный формат сотрудничества оправдал себя при решении важных политических и экономических вопросов", - отмечается в информации.
М.Чавушоглу, в свою очередь, добавил, что встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии внесет вклад в стабильность и экономическое развитие региона.
"На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией", - подчеркивается в информации.
А.Азизов
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