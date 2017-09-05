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Внешняя политика 05.09.2017 20:05

Алиев и Чавушоглу обсудили вопросы азербайджано-турецкого сотрудничества

Сотрудничество Баку, Анкары и Тбилиси в трехстороннем формате позволяет достичь успеха в политической, экономической сферах, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И.Алиев во вторник принял в Баку главу МИД Турции Мовлуда Чавушоглу.

"И.Алиев подчеркнул, что главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии на встрече в Баку (6 сентября - ИФ) обсудят широкий круг вопросов. Президент отметил, что сотрудничество в таком формате позволило достичь положительных результатов в сферах политики, экономики, энергетики и транспорта", - отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.

И.Алиев подчеркнул, что проекты, реализуемые с участием трех стран, представляют важное значение и для региона. "Данный формат сотрудничества оправдал себя при решении важных политических и экономических вопросов", - отмечается в информации.

М.Чавушоглу, в свою очередь, добавил, что встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии внесет вклад в стабильность и экономическое развитие региона.

"На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией", - подчеркивается в информации.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]