Россия и Китай продолжают переговоры о поставках газа по западному маршруту, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Они (переговоры о поставках газа из России в Китай по "западному" маршруту - ИФ) не приостановлены, переговоры продолжаются", - сказал он.

"Газпром" и CNPC в 2014 году подписали договор купли-продажи российского трубопроводного газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири"). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м в год. В 2015 году партнеры подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок российского газа в Китай по "западному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири - 2") и меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок в Китай газа с Дальнего Востока России.