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ТЭК 06.09.2017 09:12

Россия и Китай продолжают переговоры о поставках газа по "западному" маршруту

Россия и Китай продолжают переговоры о поставках газа по западному маршруту, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Они (переговоры о поставках газа из России в Китай по "западному" маршруту - ИФ) не приостановлены, переговоры продолжаются", - сказал он.

"Газпром" и CNPC в 2014 году подписали договор купли-продажи российского трубопроводного газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири"). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м в год. В 2015 году партнеры подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок российского газа в Китай по "западному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири - 2") и меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок в Китай газа с Дальнего Востока России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИТАЙ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]