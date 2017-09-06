Россия заслуживает более высоких суверенных рейтингов, считает Орешкин

Россия с текущим состоянием ее экономических показателей заслуживает более высоких суверенных рейтингов, чем имеет в данный момент, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Будем смотреть", - сказал он в кулуарах ВЭФ-2017 в ответ на вопрос о своих ожиданиях, будет ли пересмотрен 15 сентября рейтинг России агентством S&P.

Комментируя то, какому рейтингу сейчас соответствует состоянии экономики нашей страны, министр отметил, что если сравнивать РФ с другими странами, "то, конечно, другие страны, имеющие более высокие рейтинги, имеют гораздо более плохую с точки зрения макроэкономической динамики, экономического роста и устойчивости этого роста ситуацию".

С этой точки зрения, по мнению М.Орешкина, российская экономика должна выглядеть сильнее. Те опасения, которые высказывались рейтинговыми агентствами, особенно в 2015-2016 гг., сейчас во многом безосновательны, считает он.

"Мы перешли к стабильной и низкой инфляции, вернулись к экономическому росту, стабильная динамика на валютном рынке, созданы механизмы защиты экономики от внешних шоков, от волатильности цен на нефть. Все эти, конечно, факторы вместе взятые позволяют говорить о том, что Россия заслуживает более высоких рейтингов", - заявил М.Орешкин.

В то же время он подчеркнул, что конкретные рейтинги - это решение конкретных рейтинговых комитетов и рейтинговых агентств.