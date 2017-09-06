АИФ до 25 сентября продлил прием предложений для проведения аудита финансовой отчетности за 2017г

ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) вновь продлил сроки отбора аудитора финансовой отчетности за 2017 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
АИФ проводит отбор методом опроса предложений.
"Предложения от аудиторских компаний будут приниматься до 25 сентября, вскрытие предложений намечено на 26 сентября", - отметили в фонде.
АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 15%.
А.Азизов
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