Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется выше $53 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренное снижение в ходе торгов в среду после скачка накануне, вызванного ожиданием возобновления работы американских НПЗ, закрывшихся после урагана "Харви".
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:57 в среду опустилась на $0,22 (0,41%) - до $53,16 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подорожали на $1,04 (1,99%) - до $53,38 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,09 (0,18%) - до $48,57 за баррель. Накануне контракт вырос в цене на $1,37 (2,9%) - до $48,66 за баррель.
Участники рынка рассчитывают на постепенное повышение спроса на нефть в США по мере того, как американские НПЗ, закрытые из-за последствий урагана "Харви", постепенно будут наращивать мощности. По прогнозам экспертов Goldman Sachs, к четвергу возобновит работу половина пострадавших от стихии нефтеперерабатывающих заводов.
Также инвесторы следят за ураганом "Ирма", который достиг максимальной, пятой категории и движется в сторону Карибских островов. Последние модели показывают, что шторм, скорее всего, уйдет в сторону от нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе, однако он может нанести существенный ущерб штату Флорида.
Кроме того, рынок с нетерпением ожидает данных о запасах топлива в США за прошлую неделю. По прогнозам экспертов, запасы нефти на минувшей неделе выросли на 2,5 млн баррелей, тогда как резервы бензина рухнули на 5 млн баррелей, рекордными темпами с марта.
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