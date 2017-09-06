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ТЭК 06.09.2017 09:20

Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется выше $53 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренное снижение в ходе торгов в среду после скачка накануне, вызванного ожиданием возобновления работы американских НПЗ, закрывшихся после урагана "Харви".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:57 в среду опустилась на $0,22 (0,41%) - до $53,16 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подорожали на $1,04 (1,99%) - до $53,38 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,09 (0,18%) - до $48,57 за баррель. Накануне контракт вырос в цене на $1,37 (2,9%) - до $48,66 за баррель.

Участники рынка рассчитывают на постепенное повышение спроса на нефть в США по мере того, как американские НПЗ, закрытые из-за последствий урагана "Харви", постепенно будут наращивать мощности. По прогнозам экспертов Goldman Sachs, к четвергу возобновит работу половина пострадавших от стихии нефтеперерабатывающих заводов.

Также инвесторы следят за ураганом "Ирма", который достиг максимальной, пятой категории и движется в сторону Карибских островов. Последние модели показывают, что шторм, скорее всего, уйдет в сторону от нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе, однако он может нанести существенный ущерб штату Флорида.

Кроме того, рынок с нетерпением ожидает данных о запасах топлива в США за прошлую неделю. По прогнозам экспертов, запасы нефти на минувшей неделе выросли на 2,5 млн баррелей, тогда как резервы бензина рухнули на 5 млн баррелей, рекордными темпами с марта.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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