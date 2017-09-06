Манат укрепился к доллару, подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 сентября установил на уровне 1,7009 манат/$1 (5 сентября 1,701 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 6 сентября ЦБА установил на уровне 2,0265 (5 сентября - 2,0251 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 сентября определил 0,0295 манат/1RUB (5 сентября - 0,0294 манат/1RUB).

А.Азизов