Почта Узбекистана выпустила серию марок в память об Исламе Каримове

Почтой Узбекистана, министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций введена в обращение серия почтовых марок, посвященных первому президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову, сообщает в среду пресс-служба узбекской почты.

В почтовых марках воплощены все события и достижения страны в годы независимости под руководством И.Каримова, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, специальный выпуск осуществлен в виде малого листа из девяти марок. Подготовлены подарочные буклеты (кляссеры) к малому листу в 4-х цветах.

31 августа и 2 сентября в Ташкенте и Самарканде были открыты памятники И.Каримову.

Все эти мероприятия реализуются в рамках исполнения постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиеева об увековечении памяти И.Каримова.

В соответствии с этим документом, в Узбекистане ежегодно 30 января будут широко отмечать день рождения первого президента страны, а 2 сентября - день его памяти.

Имя И.Каримова присвоено международному аэропорту и Техническому университету в Ташкенте, автомобильному заводу в городе Асака (Андижанская область), Дворцу искусств в Фергане. Его именем также названы улицы в ряде городов страны.

И.Каримов, возглавлявший республику с 1989 года, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет.