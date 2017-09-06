Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0265 RUR   0.0295 GBR   2.2165 TRY   0.4949

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   53.38

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 31° Завтра 21° 31° 8 Сен 18° 27° 9 Сен 19° 28°

СНГ 06.09.2017 09:45

Почта Узбекистана выпустила серию марок в память об Исламе Каримове

Почтой Узбекистана, министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций введена в обращение серия почтовых марок, посвященных первому президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову, сообщает в среду пресс-служба узбекской почты.

В почтовых марках воплощены все события и достижения страны в годы независимости под руководством И.Каримова, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, специальный выпуск осуществлен в виде малого листа из девяти марок. Подготовлены подарочные буклеты (кляссеры) к малому листу в 4-х цветах.

31 августа и 2 сентября в Ташкенте и Самарканде были открыты памятники И.Каримову.

Все эти мероприятия реализуются в рамках исполнения постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиеева об увековечении памяти И.Каримова.

В соответствии с этим документом, в Узбекистане ежегодно 30 января будут широко отмечать день рождения первого президента страны, а 2 сентября - день его памяти.

Имя И.Каримова присвоено международному аэропорту и Техническому университету в Ташкенте, автомобильному заводу в городе Асака (Андижанская область), Дворцу искусств в Фергане. Его именем также названы улицы в ряде городов страны.

И.Каримов, возглавлявший республику с 1989 года, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, КАРИМОВ, МАРКИ


Похожие новости


В Узбекистане открыт первый памятник Исламу Каримову Международному аэропорту Ташкента присвоено имя Ислама Каримова В Узбекистане возведут мемориал в память о Каримове Первый президент Узбекистана Каримов похоронен в Самарканде по мусульманскому обычаю Состояние президента Узбекистана Каримова критическое - правительство В Институте нейрохирургии им.Бурденко сообщают: их медики оказывают в Узбекистане помощь Каримову

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]