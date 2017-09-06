Антонов вручил в Госдепе США копии верительных грамот, ожидает приема у Трампа

Новый посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что вручил в госдепартаменте США копии верительных грамот и ждет встречи с президентом Дональдом Трампом, предусмотренной протоколом.

"Я вручил копии верительных грамот и теперь буду ждать приема у президента Трампа", - сказал А.Антонов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

А.Антонов, занимавший до этого пост заместителя министра иностранных дел России, был назначен послом в США в августе, сменив в этой должности Сергея Кисляка. Новый глава дипмиссии прибыл в Вашингтон на прошлой неделе.