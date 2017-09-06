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СНГ 06.09.2017 10:17

Антонов вручил в Госдепе США копии верительных грамот, ожидает приема у Трампа

Новый посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что вручил в госдепартаменте США копии верительных грамот и ждет встречи с президентом Дональдом Трампом, предусмотренной протоколом.

"Я вручил копии верительных грамот и теперь буду ждать приема у президента Трампа", - сказал А.Антонов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

А.Антонов, занимавший до этого пост заместителя министра иностранных дел России, был назначен послом в США в августе, сменив в этой должности Сергея Кисляка. Новый глава дипмиссии прибыл в Вашингтон на прошлой неделе.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПОСОЛ, ГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]