Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0265 RUR   0.0295 GBR   2.2165 TRY   0.4949

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   53.38

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 31° Завтра 21° 31° 8 Сен 18° 27° 9 Сен 19° 28°

СНГ 06.09.2017 10:27

Москва и Сеул организуют систему прямой шифрованной связи, Южная Корея станет партнером выставки "Иннопром-2018" - документы

Россия и Южная Корея договорились организовать систему прямой шифрованной связи.

Соответствующее межправительственное соглашение подписано по итогам переговоров в среду во Владивостоке президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чже Ина.

Стороны также договорились об участии Южной Кореи в статусе страны-партнера в 9-й международной промышленной выставке "Иннопром-2018", которая традиционно проводится в Екатеринбурге.

Меморандум о взаимопонимании на этот счет подписали Минпромторг РФ и министерство промышленности, торговли и энергетики Республики Корея.

Кроме того, по итогам российско-южнокорейской встречи во Владивостоке был подписан еще ряд документов, в том числе протокол о намерениях сотрудничества между министерствами здравоохранения двух стран в области профессионального медицинского образования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЮЖКОРЕЯ, СОГЛАШЕНИЯ


Похожие новости


Южная Корея станет страной-партнером выставки "Иннопром" в 2018г Лидеры РФ и Южной Кореи выступают за поиск путей дипломатического урегулирования кризиса на Корейском полуострове - Кремль Путин 3 сентября встретится во Владивостоке с президентом Южной Кореи Парламентская делегация во главе с Нарышкиным посетит Южную Корею и Японию Россия надеется к 2015 году увеличить товарооборот с Южной Кореей до $30 млрд - Ишаев Южная Корея предпримет новую попытку запуска ракеты KSLV в конце января

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]