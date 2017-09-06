Россия и Южная Корея договорились организовать систему прямой шифрованной связи.

Соответствующее межправительственное соглашение подписано по итогам переговоров в среду во Владивостоке президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чже Ина.

Стороны также договорились об участии Южной Кореи в статусе страны-партнера в 9-й международной промышленной выставке "Иннопром-2018", которая традиционно проводится в Екатеринбурге.

Меморандум о взаимопонимании на этот счет подписали Минпромторг РФ и министерство промышленности, торговли и энергетики Республики Корея.

Кроме того, по итогам российско-южнокорейской встречи во Владивостоке был подписан еще ряд документов, в том числе протокол о намерениях сотрудничества между министерствами здравоохранения двух стран в области профессионального медицинского образования.