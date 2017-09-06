В Баку спущено на воду судно Ханкенди для подводных работ в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз

Судно "Ханкенди", которое будет использоваться для подводных строительных работ в рамках Стадии-2 разработки месторождения "Шах-Дениз" спущено в среду на воду в Баку, сообщает компания BP-Azerbaijan.

В церемонии участия спуска судна на воду принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Стоимость строительства судна составила $378 млн, оно построено на Бакинском судостроительном заводе.

Посредством судна "Ханкенди" в течение следующих 11 месяцев будут проводиться подземные строительные и монтажные работы на месторождении Шах-Дениз.

Длина судна составляет 155 метров, ширина – 32 метра. Вес судна составляет 17,6 тыс. тонн, оно имеет всю необходимую инфраструктуру для проведения глубоководных операций, рассчитано на работу 155 человек.

Как сообщалось ранее, на конец июня 2017 года в рамках реализации Стадии-2 работы по инженерному проектированию, строительству и снабжению выполнены на 95%, что соответствует графику начала добычи первого газа в 2018 году.

Контракт на разработку месторождения "Шах-Дениз" был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" также являются: BP (оператор, 28,8%), ГНКАР (16,7%), Petronas (15.5%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

Акционеры консорциума "Шах-Дениз" 17 декабря 2013 года подписали в Баку окончательное инвестиционное решение по Стадии-2 разработки этого месторождения.

Стоимость "Стадии-2" оценивается в $23,8 млрд. Годовой объем добычи в рамках "Стадии-2" составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд в западные регионы Турции. Поставки газа в Европу начнутся в 2020 году.

Проект Стадия-2 предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум ИФ) для поставок дополнительных 16 млрд кубометров и строительство 4000 км трубопроводов для доставки азербайджанского газа в Европу.

А.Азизов