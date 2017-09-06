Госсоветник Мьянмы призывает положить конец дезинформации вокруг событий в штате Ракхайн

Госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи назвала "нарастающим комом дезинформации" сообщения, поступающие в прессу о конфликте с мусульманами-рохинджа в этой стране.
По ее словам, эти новости направлены на создание роста проблем между различными сообществами и на продвижение интересов террористов.
В заявлении Аун Сан Су Чжи, опубликованном в ее "Фейсбуке", говорится, что правительство уже начало защиту всех находящихся в Ракхайне наилучшим образом.
Она также предостерегла СМИ от распространения несоответствующей действительности информации, которая может испортить отношения Мьянмы с другими государствами.
Госсоветник Мьянмы и по совместительству глава МИД этой страны также заявила, что фотографии, представленные турецким властям, были сделаны где угодно, но только не в Мьянме.
По последним данным ООН, с начала обострения конфликта почти 126 тыс. представителей народа рохинджа бежали из Мьянмы, из них 80% - женщины и дети.
Как сообщалось, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а бирманские СМИ окрестили их "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.
Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы.
Рохинджа считают себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве.
Баку и Тбилиси договорились продолжить взаимную поддержку на международных площадках
Эрдоган после Генассамблеи ООН посетит Азербайджан – глава МИД Турции
Главы МИД Азербайджана и Турции обсуждают реализацию энергетических и транспортных проектов
В Баку спущено на воду судно Ханкенди для подводных работ в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз
Кредиты по линии НФПП до сих пор получили более 33,6 тыс. предпринимателей в Азербайджане
SOCAR сократила в январе-августе экспорт продукции нефтепереработки и нефтехимии на 25%
Баскетбольная команда "Хьюстон Рокетс" продана за рекордную для НБА сумму в $2,2 млрд
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на продолжение строительства Спортивно-олимпийского комплекса в Лянкяране
Лесные пожары на северо-западе Азербайджана взяты под контроль - МЧС
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Крупнейшая международная экологическая акция пройдет в Баку
Министерство сельского хозяйства официально поддерживает «Caspian American Forum Baku – 2017»
Министерство сельского хозяйства официально поддерживает «Caspian American Forum Baku – 2017»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»