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Дальнее зарубежье 06.09.2017 10:45

Госсоветник Мьянмы призывает положить конец дезинформации вокруг событий в штате Ракхайн

Госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи назвала "нарастающим комом дезинформации" сообщения, поступающие в прессу о конфликте с мусульманами-рохинджа в этой стране.

По ее словам, эти новости направлены на создание роста проблем между различными сообществами и на продвижение интересов террористов.

В заявлении Аун Сан Су Чжи, опубликованном в ее "Фейсбуке", говорится, что правительство уже начало защиту всех находящихся в Ракхайне наилучшим образом.

Она также предостерегла СМИ от распространения несоответствующей действительности информации, которая может испортить отношения Мьянмы с другими государствами.

Госсоветник Мьянмы и по совместительству глава МИД этой страны также заявила, что фотографии, представленные турецким властям, были сделаны где угодно, но только не в Мьянме.

По последним данным ООН, с начала обострения конфликта почти 126 тыс. представителей народа рохинджа бежали из Мьянмы, из них 80% - женщины и дети.

Как сообщалось, власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а бирманские СМИ окрестили их "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве.

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Тэги: МЬЯНМА, ГОССОВЕТНИК, РОХИНДЖА, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]