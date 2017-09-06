Казахстан может стать надежной площадкой для выхода Польши на рынок Центральной Азии - Назарбаев

Казахстан может содействовать польским компаниям выйти на рынки Центральной Азии, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.
"Казахстан - ключевой торговый партнер Польши в регионе и надежный плацдарм для вас для выхода на рынки Центральной Азии", - сказал Н.Назарбаев в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в среду в Астане.
Н.Назарбаев также добавил, что Казахстан состоит в Евразийском экономическом союзе, таким образом, сотрудничество обеспечит Польше выход на других членов союза, учитывая и Россию, и другие страны.
В рамках государственного визита президента Польши в Астану главы двух государств обсудили в узком составе вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную повестку дня.
По словам Н.Назарбаева, за прошедший год в Казахстане появилось 10 новых предприятий с участием польского капитала.
"Приток инвестиций Польши за один год составил $207 млн. Уверен, что с учетом динамичного развития наших отношений, в этом году польская экономика может вырасти на 4%, в Казахстане тоже 4% рост, это позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом", - отметил Н.Назарбаев.
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