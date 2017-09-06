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СНГ 06.09.2017 11:20

Казахстан может стать надежной площадкой для выхода Польши на рынок Центральной Азии - Назарбаев

Казахстан может содействовать польским компаниям выйти на рынки Центральной Азии, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.

"Казахстан - ключевой торговый партнер Польши в регионе и надежный плацдарм для вас для выхода на рынки Центральной Азии", - сказал Н.Назарбаев в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в среду в Астане.

Н.Назарбаев также добавил, что Казахстан состоит в Евразийском экономическом союзе, таким образом, сотрудничество обеспечит Польше выход на других членов союза, учитывая и Россию, и другие страны.

В рамках государственного визита президента Польши в Астану главы двух государств обсудили в узком составе вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную повестку дня.

По словам Н.Назарбаева, за прошедший год в Казахстане появилось 10 новых предприятий с участием польского капитала.

"Приток инвестиций Польши за один год составил $207 млн. Уверен, что с учетом динамичного развития наших отношений, в этом году польская экономика может вырасти на 4%, в Казахстане тоже 4% рост, это позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом", - отметил Н.Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПОЛЬША, РЫНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]