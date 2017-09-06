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Дальнее зарубежье 06.09.2017 11:32

Ураган "Ирма" обрушился на Карибские острова

Самый мощный за последнее десятилетие ураган в Атлантике "Ирма" достиг северо-восточной части Карибских островов, передают в среду западные СМИ.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган "Ирма" соответствует пятой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, а его порывы ветра достигают 295 км/ч.

В настоящее время ураган достиг Карибских островов и направляется в сторону Пуэрто-Рико, Гаити, Кубы и Доминиканской республики.

Как отмечает Би-би-си, "Ирма" по своей силе превышает ураган "Харви", который ранее обрушился на американские штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям.

Накануне власти штата Флорида начали эвакуацию местных жителей. При этом, отмечает Би-би-си, "Ирма" по мере приближения будет набирать силу и уже способен срывать крыши и разбивать окна.

Число жертв урагана "Харви" в США достигло 47 человек. Более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, а нанесенный стихией ущерб оценивается в $190 млрд.

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Тэги: КАРИБЫ, УРАГАН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]