Самый мощный за последнее десятилетие ураган в Атлантике "Ирма" достиг северо-восточной части Карибских островов, передают в среду западные СМИ.
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган "Ирма" соответствует пятой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, а его порывы ветра достигают 295 км/ч.
В настоящее время ураган достиг Карибских островов и направляется в сторону Пуэрто-Рико, Гаити, Кубы и Доминиканской республики.
Как отмечает Би-би-си, "Ирма" по своей силе превышает ураган "Харви", который ранее обрушился на американские штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям.
Накануне власти штата Флорида начали эвакуацию местных жителей. При этом, отмечает Би-би-си, "Ирма" по мере приближения будет набирать силу и уже способен срывать крыши и разбивать окна.
Число жертв урагана "Харви" в США достигло 47 человек. Более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, а нанесенный стихией ущерб оценивается в $190 млрд.
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