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Дальнее зарубежье 06.09.2017 11:48

Вьетнам осудил военные учения Китая в районе спорных островов в Южно-Китайском море

Власти Вьетнама осудили недавние учения военно-морских сил Китая в районе спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, сообщают западные СМИ.

"Вьетнам решительно выступает против действий Китая и настоятельно требует, чтобы Китай уважал суверенитет Вьетнама над Парасельскими островами", - сказала представитель МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.

"Вьетнам еще раз подтверждает, что будет решительно защищать свой суверенитет и свои законные права и интересы в Южно-Китайском море посредством мирных мер, соответствующих международным законам", - добавила она.

Военно-морские учения КНР прошли на прошлой неделе. Тогда в МИД Китая заявили, что это "регулярные военные учения в обозначенной зоне, расположенной в северо-западной части Южно-Китайского моря".

Парасельские острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами и Брунеем.

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Тэги: ВЬЕТНАМ, КИТАЙ, УЧЕНИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]