Вьетнам осудил военные учения Китая в районе спорных островов в Южно-Китайском море

Власти Вьетнама осудили недавние учения военно-морских сил Китая в районе спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, сообщают западные СМИ.

"Вьетнам решительно выступает против действий Китая и настоятельно требует, чтобы Китай уважал суверенитет Вьетнама над Парасельскими островами", - сказала представитель МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.

"Вьетнам еще раз подтверждает, что будет решительно защищать свой суверенитет и свои законные права и интересы в Южно-Китайском море посредством мирных мер, соответствующих международным законам", - добавила она.

Военно-морские учения КНР прошли на прошлой неделе. Тогда в МИД Китая заявили, что это "регулярные военные учения в обозначенной зоне, расположенной в северо-западной части Южно-Китайского моря".

Парасельские острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами и Брунеем.