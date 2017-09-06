Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0265 RUR   0.0295 GBR   2.2165 TRY   0.4949

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   53.38

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 31° Завтра 21° 31° 8 Сен 18° 27° 9 Сен 19° 28°

СНГ 06.09.2017 12:15

В рамках госвизита президента Узбекистана в Киргизию компании двух стран предварительно договорились о соглашениях на $115 млн

Компании Киргизии и Узбекистана отработают и подпишут ряд соглашений, которые были достигнуты в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Киргизию, заявил премьер-министр Киргизии Сапар Исаков в ходе встречи с Ш.Мирзиеевым.

"Наш министр экономики сообщил, что предварительно есть договоренность на $115 млн, которые в ближайшее время будут отработаны и подписаны между соответствующими компаниями", - сказал С.Исаков.

"Конечно, этот факт очень радует, это только первый шаг и я думаю ту энергию и драйв, которые задали два президента, продолжат правительства двух стран", - подчеркнул он.

"Очень важно, чтобы мы, может, сделали какой-то зеркальный план мероприятий для определения сроков и задач всех достигнутых договоренностей", - сказал С.Исаков.

"Решения принимают президенты, но от качественного исполнения премьер-министрами достигнутых договоренностей зависят судьбы людей", - сказал президент Узбекистана Ш.Мирзиеев.

"Люди уже устали от всех этих неправильных решений, они хотят жить и дружить", - подчеркнул узбекский лидер.

"Нам будет только выгодно, когда губернаторы приграничных областей будут сами самостоятельно встречаться и решать вопросы", - добавил он.

Во вторник в Бишкек с двухдневным государственным визитом прибыл президент Узбекистана. 5 сентября прошли встречи президентов двух стран в узком и расширенном составах, по результатам которых подписано 14 документов, касающихся развития сотрудничества между двумя странами. В состав узбекской делегации вошли представители парламента, бизнеса, а также руководители четырех граничащих с Киргизией областей Узбекистана.

По результатам встречи президента Узбекистана Ш.Мирзиеева с премьер-министром Киргизии С.Исаковым подписан меморандум о создании Совета акимов (глав местных исполнительных органов власти - ИФ) приграничных районов двух стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, КОМПАНИИ


Похожие новости


Президенты Киргизии и Узбекистана подписали соглашение о делимитации более 80% госграницы Киргизский лидер ждет визита узбекского коллеги на следующей неделе Мирзиеев пригласил Атамбаева вновь посетить Узбекистан Узбекистан объявил спорную гору на юге Киргизии своей территорией, а задержанных там киргизских граждан - нелегалами Два гражданина Киргизии ранены на границе Киргизии и Узбекистана В Бишкеке заявляют о желании интенсифицировать переговоры с Ташкентом по делимитации киргизско-узбекской границы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]