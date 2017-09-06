В рамках госвизита президента Узбекистана в Киргизию компании двух стран предварительно договорились о соглашениях на $115 млн

Компании Киргизии и Узбекистана отработают и подпишут ряд соглашений, которые были достигнуты в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Киргизию, заявил премьер-министр Киргизии Сапар Исаков в ходе встречи с Ш.Мирзиеевым.
"Наш министр экономики сообщил, что предварительно есть договоренность на $115 млн, которые в ближайшее время будут отработаны и подписаны между соответствующими компаниями", - сказал С.Исаков.
"Конечно, этот факт очень радует, это только первый шаг и я думаю ту энергию и драйв, которые задали два президента, продолжат правительства двух стран", - подчеркнул он.
"Очень важно, чтобы мы, может, сделали какой-то зеркальный план мероприятий для определения сроков и задач всех достигнутых договоренностей", - сказал С.Исаков.
"Решения принимают президенты, но от качественного исполнения премьер-министрами достигнутых договоренностей зависят судьбы людей", - сказал президент Узбекистана Ш.Мирзиеев.
"Люди уже устали от всех этих неправильных решений, они хотят жить и дружить", - подчеркнул узбекский лидер.
"Нам будет только выгодно, когда губернаторы приграничных областей будут сами самостоятельно встречаться и решать вопросы", - добавил он.
Во вторник в Бишкек с двухдневным государственным визитом прибыл президент Узбекистана. 5 сентября прошли встречи президентов двух стран в узком и расширенном составах, по результатам которых подписано 14 документов, касающихся развития сотрудничества между двумя странами. В состав узбекской делегации вошли представители парламента, бизнеса, а также руководители четырех граничащих с Киргизией областей Узбекистана.
По результатам встречи президента Узбекистана Ш.Мирзиеева с премьер-министром Киргизии С.Исаковым подписан меморандум о создании Совета акимов (глав местных исполнительных органов власти - ИФ) приграничных районов двух стран.
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