Главы МИД Азербайджана и Турции обсуждают реализацию энергетических и транспортных проектов

Двухсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Турции Эльмара Мамедъярова и Мовлута Чавушоглу проходит в среду в Баку, сообщает корреспондент "Интерфакс-Азербайджан".

Руководители внешнеполитических ведомств рассматривают вопросы двустороннего и регионального взаимодействия, в том числе реализацию энергетических и транспортных проектов на территории Азербайджана и Турции.

Ф.Исазаде