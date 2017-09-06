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Внешняя политика 06.09.2017 11:38

Эрдоган после Генассамблеи ООН посетит Азербайджан – глава МИД Турции

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган посетит с визитом Азербайджан, заявил глава турецкого МИД Мовлут Чавушоглу.

"Президент Р.Т.Эрдоган посетит Азербайджан после визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН", - сказал М.Чавушоглу в среду в Баку на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Как сообщалось ранее, визит Р.Т.Эрдогана в Азербайджан был запланирован на 10-11 сентября, но был отложен.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЭРДОГАН, ВИЗИТ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]