Эрдоган после Генассамблеи ООН посетит Азербайджан – глава МИД Турции

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган посетит с визитом Азербайджан, заявил глава турецкого МИД Мовлут Чавушоглу.

"Президент Р.Т.Эрдоган посетит Азербайджан после визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН", - сказал М.Чавушоглу в среду в Баку на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Как сообщалось ранее, визит Р.Т.Эрдогана в Азербайджан был запланирован на 10-11 сентября, но был отложен.

Ф.Исазаде