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Внешняя политика 06.09.2017 12:19

Баку и Тбилиси договорились продолжить взаимную поддержку на международных площадках

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и вице-премьер, глава МИД Грузии Михеил Джанелидзе отмечают важность взаимной поддержки на международных площадках.

Э.Мамедъяров и М.Джанелидзе провели двустороннюю встречу в Баку в среду, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

«Стороны подчеркнули совпадение позиций Азербайджана и Грузии по вопросам международной повестки и отметили важность продолжения сотрудничества и оказания взаимной поддержки в рамках международных и региональных организаций», - сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

М.Джанелидзе выразил благодарность азербайджанской стороне за помощь, оказанную при тушении лесных пожаров в Грузии.

Собеседники отметили стратегический характер двустороннего сотрудничества, развивающегося по восходящей линии, а также выразили уважение территориальной целостности и суверенитету друг друга.

"Было подчеркнуто, что сотрудничество в сферах энергетики и транспорта создает возможности для реализации крупномасштабных и взаимовыгодных проектов, отмечена высокая активность стран в направлении реализации проекта Южного газового коридора, играющего важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы", - подчеркивается в сообщении.

Министры обменялись мнениями по вопросам активизации усилий в направлении скорейшего завершения строительства железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, пуск в эксплуатацию которой приведет к увеличению товарооборота. Стороны также отметили наличие широких возможностей в направлении реализации транспортного коридора Север-Юг.

Э.Мамедъяров и М.Джанелидзе в этой связи отметили важное значение формирования механизма трехстороннего партнерства между Азербайджаном, Грузией и Турцией.

"Подчеркивая уникальность и большую эффективность созданного между Баку, Тбилиси и Анкарой механизма, главы МИД отметили состоявшиеся в рамках этого сотрудничества встречи министров финансов, экономики, таможни и обороны трех стран", - отмечается в сообщении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам регионального и глобального характера.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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