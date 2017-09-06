Баку и Тбилиси договорились продолжить взаимную поддержку на международных площадках

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и вице-премьер, глава МИД Грузии Михеил Джанелидзе отмечают важность взаимной поддержки на международных площадках.
Э.Мамедъяров и М.Джанелидзе провели двустороннюю встречу в Баку в среду, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
«Стороны подчеркнули совпадение позиций Азербайджана и Грузии по вопросам международной повестки и отметили важность продолжения сотрудничества и оказания взаимной поддержки в рамках международных и региональных организаций», - сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
М.Джанелидзе выразил благодарность азербайджанской стороне за помощь, оказанную при тушении лесных пожаров в Грузии.
Собеседники отметили стратегический характер двустороннего сотрудничества, развивающегося по восходящей линии, а также выразили уважение территориальной целостности и суверенитету друг друга.
"Было подчеркнуто, что сотрудничество в сферах энергетики и транспорта создает возможности для реализации крупномасштабных и взаимовыгодных проектов, отмечена высокая активность стран в направлении реализации проекта Южного газового коридора, играющего важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы", - подчеркивается в сообщении.
Министры обменялись мнениями по вопросам активизации усилий в направлении скорейшего завершения строительства железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, пуск в эксплуатацию которой приведет к увеличению товарооборота. Стороны также отметили наличие широких возможностей в направлении реализации транспортного коридора Север-Юг.
Э.Мамедъяров и М.Джанелидзе в этой связи отметили важное значение формирования механизма трехстороннего партнерства между Азербайджаном, Грузией и Турцией.
"Подчеркивая уникальность и большую эффективность созданного между Баку, Тбилиси и Анкарой механизма, главы МИД отметили состоявшиеся в рамках этого сотрудничества встречи министров финансов, экономики, таможни и обороны трех стран", - отмечается в сообщении.
На встрече также состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам регионального и глобального характера.
Р.Бабаев
В Баку спущено на воду судно Ханкенди для подводных работ в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз
Кредиты по линии НФПП до сих пор получили более 33,6 тыс. предпринимателей в Азербайджане
SOCAR сократила в январе-августе экспорт продукции нефтепереработки и нефтехимии на 25%
Баскетбольная команда "Хьюстон Рокетс" продана за рекордную для НБА сумму в $2,2 млрд
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на продолжение строительства Спортивно-олимпийского комплекса в Лянкяране
Лесные пожары на северо-западе Азербайджана взяты под контроль - МЧС
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
В рамках госвизита президента Узбекистана в Киргизию компании двух стран предварительно договорились о соглашениях на $115 млн
Юнкер напомнил руководству Венгрии о несоблюдении совместно одобренных странами ЕС обязательств по миграции
Вьетнам осудил военные учения Китая в районе спорных островов в Южно-Китайском море
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Крупнейшая международная экологическая акция пройдет в Баку
Министерство сельского хозяйства официально поддерживает «Caspian American Forum Baku – 2017»
Министерство сельского хозяйства официально поддерживает «Caspian American Forum Baku – 2017»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»