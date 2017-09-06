Более половины граждан ЕС негативно воспринимают политику Евросоюза - опрос

Большинство граждан Евросоюза недовольны текущей политикой ЕС, однако при этом хотели бы остаться в составе интеграционного объединения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Bertelsmann Stiftung.

По данным опроса, 66% европейцев негативно относятся к политическому курсу ЕС, а 34% его поддерживают.

В частности, больше всего недовольны ЕС в Италии, где 83% опрошенных не согласны с политикой ЕС. Напротив, во Франции специалисты отмечают наибольшее число тех, кто поддерживает направление европейской политики.

Несмотря на это, большинство респондентов выступают за то, чтобы их страны оставались членами этого объединения. Так, 81% испанцев считают необходимым членство своей страны в ЕС, а среди граждан Польши это число достигает 79%.

Опрос был проведен в июле, в нем приняли участие 10 755 человек из всех стран-членов Евросоюза.