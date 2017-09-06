В Южной Корее установят дополнительные пусковые установки THAAD

Американские военнослужащие в четверг намерены развернуть в Южной Корее четыре дополнительные пусковые установки комплексов ПРО THAAD, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Они будут размещены на военной базе в 300 км к югу от Сеула.

В минувшее воскресенье власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. После этого в Сеуле заявили о намерении разместить на своей территории дополнительные элементы THAAD.