Генсек ОДКБ на этой неделе посетит Таджикистан, где встретится с руководством страны

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров 7-9 сентября посетит Таджикистан с трехдневным визитом, сообщил "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В ходе визита Ю.Хачатурова запланирована его встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ожидается, что генсек ОДКБ проведет также переговоры с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совета безопасности Абдурахимом Каххаровым, сказал В.Зайнетдинов.

"Данный визит состоится с целью обсуждения вопросов подготовки к сессии Совета коллективной безопасности и Совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которые состоятся осенью 2017 года в городе Минске", - добавил пресс-секретарь ОДКБ.