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СНГ 06.09.2017 15:02

Генсек ОДКБ на этой неделе посетит Таджикистан, где встретится с руководством страны

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров 7-9 сентября посетит Таджикистан с трехдневным визитом, сообщил "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В ходе визита Ю.Хачатурова запланирована его встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ожидается, что генсек ОДКБ проведет также переговоры с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совета безопасности Абдурахимом Каххаровым, сказал В.Зайнетдинов.

"Данный визит состоится с целью обсуждения вопросов подготовки к сессии Совета коллективной безопасности и Совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которые состоятся осенью 2017 года в городе Минске", - добавил пресс-секретарь ОДКБ.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ОДКБ, ГЕНСЕК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]