Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0265 RUR   0.0295 GBR   2.2165 TRY   0.4949

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   53.38

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 31° Завтра 21° 31° 8 Сен 18° 27° 9 Сен 19° 28°

СНГ 06.09.2017 15:16

Постпреды стран ЕС согласовали продление индивидуальных санкций к России за Украину

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) без обсуждения рекомендовал Совету ЕС продлить на очередные 6 месяцев "адресные" ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в связи с ситуацией на Украине, сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе европейский дипломатический источник.

"Coreper одобрил продление на 6 месяцев индивидуальных санкций", - сказал в среду агентству дипломат ЕС.

Он подтвердил, что согласование прошло без обсуждения.

Меры включают замораживание финансовых активов подсанкционных лиц и организаций в странах ЕС, а также запрет на поездки в Европейский Союз.

Накануне европейский источник сообщил "Интерфаксу", что, скорее всего, Совет ЕС на ближайшем заседании примет официальное решение. "Полагаю, скорее всего, по письменной процедуре", - сказал собеседник агентства.

В графике официальных заседаний профильных Советов ЕС первым числится Совет по юстиции и внутренним делам 14 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


В ЕС надеются, что Украина прекратит ограничивать свободу прессы В ЕС считают, что закон США о санкциях против РФ учитывает интересы Евросоюза Лавров не будет обсуждать с Могерини условия отмены санкций ЕС в отношении России - МИД РФ Путин подписал указ о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 г Туск прогнозирует продление санкций ЕС против России Опубликовано решение о продлении санкций ЕС в отношении России в связи с присоединением Крыма и Севастополя

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]