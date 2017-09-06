В Москве за лето утонули 56 человек

Почти 60 человек утонули в Москве в водоёмах во время летнего сезона, причем все эти случаи зафиксированы в местах, где купание запрещено, сообщил заместитель руководителя территориального органа столичного главка МЧС Владимир Волков.
"На 31 августа количество происшествий на воде в 2017 году составило 168 случаев. Спасено людей - 132, из них 18 детей. К сожалению, 56 человек- утонули",- сказал В.Волков на пресс-конференции в среду.
Он отметил, что в ста процентах случаев люди погибли в местах, где купаться запрещено.
"Более 60% происшествий произошло с людьми, находившимися в нетрезвом состоянии", - отметил В.Волков.
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