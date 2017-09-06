Суд ЕС отклонил иски Венгрии и Словакии, требовавших отменить обязательные квоты по беженцам

Суд Европейского союза принял решение об отклонении исков Венгрии и Словакии, которые требовали отказаться от обязательного распределения иммигрантов среди стран-членов ЕС, говорится в судебном коммюнике, распространенном в среду.

В частности, в решении суда содержится ссылка на статью 78 Договора о функционировании ЕС. Это положение предусматривает возможность введения подобных мер без консультаций с парламентами стран-членов союза.

Суд также отметил, что принятые квоты имеют временный характер и действуют с 25 сентября 2015 года по 26 сентября 2017 года.

Помимо этого, в решении указано на то, что квоты для беженцев не противоречат результатам июньского саммита ЕС в 2015 году, на котором был сделан вывод о необходимости консенсуса в вопросах миграции.

В сентябре 2015 года Евросоюз принял обязательный план по распределению среди стран-членов ЕС беженцев, основной поток которых приходится на Италию и Грецию.