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Дальнее зарубежье 06.09.2017 15:36

Суд ЕС отклонил иски Венгрии и Словакии, требовавших отменить обязательные квоты по беженцам

Суд Европейского союза принял решение об отклонении исков Венгрии и Словакии, которые требовали отказаться от обязательного распределения иммигрантов среди стран-членов ЕС, говорится в судебном коммюнике, распространенном в среду.

В частности, в решении суда содержится ссылка на статью 78 Договора о функционировании ЕС. Это положение предусматривает возможность введения подобных мер без консультаций с парламентами стран-членов союза.

Суд также отметил, что принятые квоты имеют временный характер и действуют с 25 сентября 2015 года по 26 сентября 2017 года.

Помимо этого, в решении указано на то, что квоты для беженцев не противоречат результатам июньского саммита ЕС в 2015 году, на котором был сделан вывод о необходимости консенсуса в вопросах миграции.

В сентябре 2015 года Евросоюз принял обязательный план по распределению среди стран-членов ЕС беженцев, основной поток которых приходится на Италию и Грецию.

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Тэги: ЕС, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, ВЕРДИКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]