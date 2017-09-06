Тропический шторм "Катя" сформировался в Мексиканском заливе у берегов Мексики, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным Национального центра предупреждения ураганов США, максимальная скорость порывов ветра составляет около 65 км/ч. Ожидается, что в течение ближайших нескольких дней он может усилиться.
Ранее в Атлантическом океане сформировался ураган "Ирма", которому была присвоена пятая категория мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Порывы ветра достигают 295 км/ч, и по своей силе он превышает ураган "Харви", который ранее обрушился на американские штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям.
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