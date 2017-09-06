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Это интересно 06.09.2017 14:10

Facebook начнет брать с компаний плату за пользование некоторыми функциями WhatsApp

Компания Facebook Inc. намерена в будущем начать брать плату с компаний за использование новых функций приложения WhatsApp, созданных для общения владельцев бизнеса с клиентами, пишет The Wall Street Journal.

"Мы хотим позволить людям слать сообщения компаниям и получать желаемые ответы, - заявил операционный директор WhatsApp Мэтт Айдема. - Мы планируем брать за это деньги с компаний в будущем".

Нововведение коснется приложений WhatsApp Business, созданного для небольших компаний, и отдельного инструмента для крупных корпораций, который позволяет им подключаться напрямую к основному приложению WhatsApp. В настоящее время эти сервисы проходят тестирование в Бразилии, Европе, Индии и Индонезии; в частности, сервис использует голландская компания KLM Royal Dutch Airlines.

Facebook заплатила за WhatsApp $22 млрд в 2014 году и пока не заработала на нем ни цента.

Facebook Messenger, другой популярный мессенджер, принадлежащий компании, уже начал приносить прибыль за счет показа пользователям рекламы.

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Тэги: МИР, FACEBOOK, WHATSAPP, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]