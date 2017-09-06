Facebook начнет брать с компаний плату за пользование некоторыми функциями WhatsApp

Компания Facebook Inc. намерена в будущем начать брать плату с компаний за использование новых функций приложения WhatsApp, созданных для общения владельцев бизнеса с клиентами, пишет The Wall Street Journal.
"Мы хотим позволить людям слать сообщения компаниям и получать желаемые ответы, - заявил операционный директор WhatsApp Мэтт Айдема. - Мы планируем брать за это деньги с компаний в будущем".
Нововведение коснется приложений WhatsApp Business, созданного для небольших компаний, и отдельного инструмента для крупных корпораций, который позволяет им подключаться напрямую к основному приложению WhatsApp. В настоящее время эти сервисы проходят тестирование в Бразилии, Европе, Индии и Индонезии; в частности, сервис использует голландская компания KLM Royal Dutch Airlines.
Facebook заплатила за WhatsApp $22 млрд в 2014 году и пока не заработала на нем ни цента.
Facebook Messenger, другой популярный мессенджер, принадлежащий компании, уже начал приносить прибыль за счет показа пользователям рекламы.
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