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Дальнее зарубежье 06.09.2017 14:12

Власти Сирии стоят за инцидентом с применением зарина в стране в апреле этого года - ООН

В ООН пришли к выводу, что за инцидентом с применением газа зарина, имевшим место в апреле этого года в Сирии, стоят власти этой страны, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на доклад Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ЗАРИН, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]