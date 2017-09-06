Власти Сирии стоят за инцидентом с применением зарина в стране в апреле этого года - ООН

В ООН пришли к выводу, что за инцидентом с применением газа зарина, имевшим место в апреле этого года в Сирии, стоят власти этой страны, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на доклад Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии.
4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.
Тем не менее, в ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.
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