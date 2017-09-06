Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции состоится на турецкой территории

Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции проведут очередную встречу на турецкой территории, говорится в совместной декларации по итогам встречи министров.
«Было достигнуто соглашение о проведении очередной трехсторонней встречи в Турции», - говорится в документе.
В декларации отмечается, что главы МИД решительно настроены на интенсификацию диалога по региональным и глобальным вопросам, вызывающим взаимный интерес, а также укрепление координации в рамках международных организаций.
Ф.Исазаде
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