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Внешняя политика 06.09.2017 14:26

Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции состоится на турецкой территории

Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции проведут очередную встречу на турецкой территории, говорится в совместной декларации по итогам встречи министров.

«Было достигнуто соглашение о проведении очередной трехсторонней встречи в Турции», - говорится в документе.

В декларации отмечается, что главы МИД решительно настроены на интенсификацию диалога по региональным и глобальным вопросам, вызывающим взаимный интерес, а также укрепление координации в рамках международных организаций.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]