Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции состоится на турецкой территории

Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции проведут очередную встречу на турецкой территории, говорится в совместной декларации по итогам встречи министров.

«Было достигнуто соглашение о проведении очередной трехсторонней встречи в Турции», - говорится в документе.

В декларации отмечается, что главы МИД решительно настроены на интенсификацию диалога по региональным и глобальным вопросам, вызывающим взаимный интерес, а также укрепление координации в рамках международных организаций.

Ф.Исазаде