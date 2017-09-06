В канун начала нового учебного года Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) запустил учительский сайт - www.uchitelrusdili.ru. Это специализированная информационная площадка для учителей русского языка и учителей, преподающих на русском языке.
Авторы сайта начали публиковать учебно-методические материалы, авторские разработки азербайджанских и российских педагогов. Здесь можно найти информацию о передовом опыте преподавания русского языка как иностранного из многих стран мира.
Также посетители сайта могут зарегистрироваться в электронной библиотеке «ЛитРес», ознакомиться с условиями поступления в российские вузы, узнать о проводимых дистанционных обучающих курсах и записаться на них.
Как известно, при РИКЦ уже многие годы действует Учебно-методический центр русского языка. Его материалы также будут размещаться на этом сайте.
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов прокомментировал открытие сайта: «Мы стремимся использовать возможности интернета для скорейшего приближения полезной информации к азербайджанским специалистам. Надеюсь, что азербайджанские педагоги оценят нашу инициативу и станут активными посетителями сайта».
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1. РИКЦ в Баку запустил учительский сайт
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