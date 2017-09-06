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06.09.2017 14:53

РИКЦ в Баку запустил учительский сайт

В канун начала нового учебного года Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) запустил учительский сайт - www.uchitelrusdili.ru. Это специализированная информационная площадка для учителей русского языка и учителей, преподающих на русском языке.

Авторы сайта начали публиковать учебно-методические материалы, авторские разработки азербайджанских и российских педагогов. Здесь можно найти информацию о передовом опыте преподавания русского языка как иностранного из многих стран мира.

Также посетители сайта могут зарегистрироваться в электронной библиотеке «ЛитРес», ознакомиться с условиями поступления в российские вузы, узнать о проводимых дистанционных обучающих курсах и записаться на них.

Как известно, при РИКЦ уже многие годы действует Учебно-методический центр русского языка. Его материалы также будут размещаться на этом сайте.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов прокомментировал открытие сайта: «Мы стремимся использовать возможности интернета для скорейшего приближения полезной информации к азербайджанским специалистам. Надеюсь, что азербайджанские педагоги оценят нашу инициативу и станут активными посетителями сайта».

Фотографии:

1. РИКЦ в Баку запустил учительский сайт

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]