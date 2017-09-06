Самолет папы римского Франциска вылетел в Колумбию

Папа римский Франциск вылетел в Колумбию, где пробудет до 10 сентября, сообщило в среду агентство ЭФЭ.
Ожидается, что самолет приземлится в 16.30 по колумбийскому времени (01.30 7 сентября).
По сообщению ЭФЭ, маршрут самолета понтифика, с которым летят 20 человек из делегации и 71 журналист, был изменен из-за урагана "Ирма".
Как сообщалось, папа римский Франциск планирует посетить, помимо Боготы, города Медельин, Вильявисенсио и Картахену.
В общей сложности более 30 тыс. сотрудников полиции в Колумбии будут отвечать за безопасность во время визита понтифика.
В Баку уверены в безуспешных попытках Сороса навредить международному имиджу Азербайджана – помощник президента
Суд в Азербайджане отклонил ходатайство об освобождении под залог директора ИА "Туран"
Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции состоится на турецкой территории
Метаноловый завод SOCAR в январе-августе произвел около 190 тыс. тонн метанола
Курс манат/доллар на 7 сентября - 1,7009 AZN/$1
Цена нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель впервые с конца мая
Число туристских поездок из Азербайджана в Россию в I полугодии снизилось на 9%
Полиция задержала подозреваемого в краже 35 тыс. манатов в магазине в Абшеронском районе
Facebook начнет брать с компаний плату за пользование некоторыми функциями WhatsApp
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Президент Алиев открыл завод по производству риса и гостиничный комплекс в Лянкяранском районе
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Джалилабадском районе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
РИКЦ в Баку запустил учительский сайт
Крупнейшая международная экологическая акция пройдет в Баку
Министерство сельского хозяйства официально поддерживает «Caspian American Forum Baku – 2017»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»