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Дальнее зарубежье 06.09.2017 15:05

Самолет папы римского Франциска вылетел в Колумбию

Папа римский Франциск вылетел в Колумбию, где пробудет до 10 сентября, сообщило в среду агентство ЭФЭ.

Ожидается, что самолет приземлится в 16.30 по колумбийскому времени (01.30 7 сентября).

По сообщению ЭФЭ, маршрут самолета понтифика, с которым летят 20 человек из делегации и 71 журналист, был изменен из-за урагана "Ирма".

Как сообщалось, папа римский Франциск планирует посетить, помимо Боготы, города Медельин, Вильявисенсио и Картахену.

В общей сложности более 30 тыс. сотрудников полиции в Колумбии будут отвечать за безопасность во время визита понтифика.

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Тэги: КОЛУМБИЯ, ВАТИКАН, ПОНТИФИК, ВЫЛЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]