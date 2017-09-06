Самолет папы римского Франциска вылетел в Колумбию

Папа римский Франциск вылетел в Колумбию, где пробудет до 10 сентября, сообщило в среду агентство ЭФЭ.

Ожидается, что самолет приземлится в 16.30 по колумбийскому времени (01.30 7 сентября).

По сообщению ЭФЭ, маршрут самолета понтифика, с которым летят 20 человек из делегации и 71 журналист, был изменен из-за урагана "Ирма".

Как сообщалось, папа римский Франциск планирует посетить, помимо Боготы, города Медельин, Вильявисенсио и Картахену.

В общей сложности более 30 тыс. сотрудников полиции в Колумбии будут отвечать за безопасность во время визита понтифика.